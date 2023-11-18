У сріблястій сукні з драпуванням: розглядаємо образ Ангеліни Усанової з пресконференції

У Центральній Америці вже стартував конкурс краси, і представниця України – 26-річна Ангеліна Усанова – показала на розкішному подіумі кілька вбрань.
Також у Сальвадорі відбулася пресконференція для учасниць, яку вони також відвідали у яскравому вбранні та зі стрічками, де була написана назва їхньої країни.
На Ангеліні була срібляста мінісукня з дрібним драпуванням по всій довжині. Вбрання українська красуня доповнила сріблястим клатчем, яскравим макіяжем та лаконічною зачіскою.
Також дівчина зробила французький манікюр і одягла сережки-кільця, які мали гармонійний вигляд з її сукнею.
Нагадаємо, що фінал "Міс Всесвіт 2023" відбудеться у суботу, однак у четвер конкурсантки взяли участь у традиційному конкурсі костюмів, який є родзинкою цього шоу. Цього року національне вбрання учасниці від України отримало назву "Берегиня Мати".
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