У сріблястому боді і патріотичній сукні: Оля Полякова показала знімки із благодійних концертів

Артистка завершила серію благодійних концертів Америкою.

Оля Полякова опублікувала в Instagram світлини із серії її благодійних концертів містами США, яка днями завершилась.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Більшість зібраних коштів буде перерахована на потреби ЗСУ.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

"Було дуже тепло бачити в концертних залах наших людей, а також пересічних жителів Америки, які прийшли нас підтримати!

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Де б ми не були, скільки добра не бачили і що б не їли, ми всі хочемо одного - повернутися додому! Хай буде Україна, нехай буде перемога, нехай буде мир якомога швидше. Якщо весь світ цього буде просити, то Бог нас обов’язково почує!

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

У кожному місті, де ми були, я зверталась до кожного з проханням підтримати ініціативу президента України "United24 – платформа для збору пожертв з усього світу". Сподіваюсь, що це допоможе моїй країні!" – написала Оля.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

На концертах зірка з'являлася у патріотичній синьо-жовтій сукні, смугастому комбінезоні і сріблястому боді з торочкою.

Зараз Полякова з командою готується до наступного благодійного концерту, який відбудеться 30 червня у Празі.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

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