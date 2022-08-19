У сріблястому боді та з сумкою Balenciaga: Кім Кардашян відвідала вечірку сестри

Кім Кардашян з'явилася в ефектному обтислому боді на заході її сестри Кайлі Дженнер.

41-річна бізнесвумен та зірка-реаліті відвідала вечірку під назвою 818 Tequila, організовану її сестрою Кендалл Дженнер у SoHo house у Малібу у четвер.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

На паті зірка приїхала в сірому боді, що обтискало її фігуру, доповнивши спекотний образ блискучою срібною мінісумочкою Balenciaga. Образ свій Кім також доповнила ефектним макіяжем у димчастих відтінках та матовою помадою для губ, а довге біле волосся розпустила та розчесала за проділом.

На заході, крім Кім та Кендалл, також були присутні мама дівчат Кріс Дженнер, їхній батько Брюс, якого нині звуть Кейтлін Дженнер та сестра Глоє Кардашян.

Кейтлін Дженнер / Фото: Getty Images

Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

Глоє Кардашян / Фото: Getty Images

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