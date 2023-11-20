У сріблястому міні та чорних чоботях-лосинах: Шерон Стоун на заході в Лос-Анджелесі

Голлівудська акторка Шерон Стоун з'явилася на заході DIVAS Simply Singing!, присвяченому поінформованості про здоров'я, який проводилося в Лос-Анджелесі на честь Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

На захід Стоун прийшла в незвичайному для себе вбранні, оскільки одягла срібну мінісукню з високою горловиною та рукавами-рюшами. Сукня також була асиметричною і ззаду набагато довшою, ніж спереду.

Образ 65-річна акторка доповнила чорними чоботями-лосинами на підборах, гламурним клатчем-коробкою з камінням, а також макіяжем з яскравою помадою на губах.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на кінофестивалі 2021 року Шерон Стоун продемонструвала вбрання в золотому кольорі. Її сукня була з великими золотими лелітками і без бретельок.

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