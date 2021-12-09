У сріблястому пуффері та хутряній панамці: модель Ельза Госк сходила на ялинковий базар

У сріблястому пуффері та хутряній панамці: модель Ельза Госк сходила на ялинковий базар

Зірка готується до Різдва.

Шведська топмодель і колишній "ангел" Victoria's Secret – Ельза Госк – сходила на ялинковий базар, і не лише обрала різдвяне дерево, а й показала трендовий лук.

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Модель вдягла ультрамодний сріблястий пуффер канадського бренду Artiza, який доповнила такою ж трендовою хутряною панамкою – і тепло, і стильно.

На обличчі Госк був макіяж з акцентом на рожеві рум'яни, що імітують почервоніння щік від морозу.

"Купівля ялинки на Різдво — мій улюблений вид шопінгу", — написала модель під знімками.

Нагадаємо, раніше Ельза Госк відвідала церемонію вручення нагород за досягнення в модній індустрії Fashion Awards 2021. На червону доріжку в Королівському Альберт-холі модель вийшла в об'ємній чорній сукні без бретельок, зі шлейфом і квітковим принтом та у довгих вишнево-червоних рукавичках від Richard Quinn.

Ельза Госк / Getty Images

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