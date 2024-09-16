У срібній сукні з паєтками і оголеними плечами: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан на світському івенті

37-річна акторка обрала для своєї появи на телевізійній премії гламурний лук.

Зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан продемонструвала ефектний аутфіт на церемонії вручення премії "Еммі", яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Нікола Коглан / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка постала в екстравагантній срібній сукні з паєтками від бренду Prabal Gurung. Вбрання складалося з короткої сукні з оголеними плечами, пікантним декольте і баски, а також довгої прямої спідниці.

Нікола Коглан / Фото: Associated Press

Коглан зробила зачіску "Мальвіна", яку прикрасила брошкою з камінням, ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками з камінням, а руку – каблучкою з камінням.

Нікола Коглан / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Нікола Коглан на прем'єру "Бріджертонів" одягла рожеву приталену сукню романтичного дизайну від бренду Rodarte.

Читайте також: