У срібній мереживній сукні з "голим" ефектом: вишукана Гейлі Бібер сяяла на заході Time100 Gala
Відома красуня обрала лаконічне вбрання, яке ідеально підкреслювалло фігуру.
Мільярдерка і дружина співака Джастіна Бібера — 29-річна Гейлі Бібер — відвідала галавечір Time100 Gala, який відбувся у Нью-Йорку. Цьогорічний захід був особливим, адже проводився у 20-те і об’єднав найвпливовіші імена зі світу політики, культури та розваг.
Гейлі обрала для свого виходу на червону доріжку сріблясту довгу сукню на тонких бретельках і з декольте від Saint Laurent. Вбрання було з квіткового мережива під чкийм була бежева підкладка, тому створювався так званий ефект «голого» тіла.
Також фасон сукні ідеально підкреслював фігуру дівчини, а шлейф сукні додавав образу ефектності і розкішності. Образ вона доповнила укладанням, макіяжем у нюдовій гаммі і прикрасами з діамантами.
Також на червоній доріжці цього заходу з’явилася акторка Кейт Гадсон у вишуканому чорному вбранні.