- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
У срібній "металевій" сукні: Гіларі Дафф відвідала церемонію у гламурному образі
Зірк апродемонструвала тоталлук у срібному відтінку.
У США в Неваді відбулася церемонія вручення премії American Music Awards, яку відвідали відомі особистості, зокрема акторка і співачка Гіларі Дафф. Вона одягла гламурну сріблясту сукню з металевим ефектом, яка була від відомого бренду Rabanne.
У сукні було глибоке декольте, широкі бретельки, а виконана вона з металізованих елементів скріплених між собою. Гіларі доповнила цей гламурний образ мюлями на підборах і макіяжем у коричневій гамі і об’ємною зачіскою.
Нагадаємо, що бренд Rabanne відомий в першу чергу своїми оригінальними дизайнами з використанням металу, але справжнім його модним символом стала невелика квадратна сумка під назвою Le 1969. Гіларі, на жаль, нею лук не доповнила.