У срібній мінісукні з оголеною спиною: модель похизувалася новим сексуальним луком

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку, на яких похизувалася сексуальним аутфітом.

Арабелла Чі/Instagram

Красуня позувала у срібній мінісукні з люрексу. Вбрання було на тонких бретельках і мало оголену спину та невеликі розрізи.

Арабелла Чі/Instagram

Аутфіт Чі доповнила укладанням з локонами, максимально природним макіяжем, золотими сережками і золотим ланцюжком із підвіскою.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі у сексуальній рожевій білизні визирала з вікна під час відпочинку у Сент-Тропе.

Читайте також: