У срібній мінісукні з оголеною спиною: модель похизувалася новим сексуальним луком

Арабелла Чі обожнює демонструвати спокусливі аутфіти.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку, на яких похизувалася сексуальним аутфітом.
Красуня позувала у срібній мінісукні з люрексу. Вбрання було на тонких бретельках і мало оголену спину та невеликі розрізи.
Аутфіт Чі доповнила укладанням з локонами, максимально природним макіяжем, золотими сережками і золотим ланцюжком із підвіскою.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі у сексуальній рожевій білизні визирала з вікна під час відпочинку у Сент-Тропе.
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