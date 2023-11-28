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У срібній мінісукні з оголеною спиною: модель похизувалася новим сексуальним луком

У срібній мінісукні з оголеною спиною: модель похизувалася новим сексуальним луком

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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433
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У срібній мінісукні з оголеною спиною: модель похизувалася новим сексуальним луком

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі обожнює демонструвати спокусливі аутфіти.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку, на яких похизувалася сексуальним аутфітом.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Красуня позувала у срібній мінісукні з люрексу. Вбрання було на тонких бретельках і мало оголену спину та невеликі розрізи.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Аутфіт Чі доповнила укладанням з локонами, максимально природним макіяжем, золотими сережками і золотим ланцюжком із підвіскою.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі у сексуальній рожевій білизні визирала з вікна під час відпочинку у Сент-Тропе.

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Дата публікації
Перегляди
433
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