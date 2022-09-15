У срібній сукні і вбранні кольору фуксії: Тіна Кароль продемонструвала ефектні луки

Співачка показала футуристичні аутфіти з майбутнього кліпу.
Тіна Кароль показала прихильникам ефектні образи з її нового кліпу на пісню "Вільні. Нескорені", прем’єра якої відбудеться вже завтра, 16 вересня.
Співачка приміряла футуристичні вбраннях від українського бренду Lever Couture, а також від Dolce&Gabanna і custom made, які розроблені спеціально для кліпу.
Кароль постала у срібній сукні з торочками, яку поєднала з чорною балаклавою, топом та окулярами.
Тіна чуттєво позувала в об'ємній сукні кольору фуксії з довгим шлейфом.
Артистка підкреслила фігуру обтислим чорним костюмом з голограмним принтом.
І продемонструвала аутфіт у світло-золотистій накидці.
Нагадаємо, Кароль знялася у стильній фотосесії для українського журналу Vogue, яка відбулася на вулицях Токіо. Перед об'єктивом фотокамери вона продемонструвала кілька розкішних образів.
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