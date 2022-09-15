У срібній сукні і вбранні кольору фуксії: Тіна Кароль продемонструвала ефектні луки

Тіна Кароль показала прихильникам ефектні образи з її нового кліпу на пісню "Вільні. Нескорені", прем’єра якої відбудеться вже завтра, 16 вересня.

Співачка приміряла футуристичні вбраннях від українського бренду Lever Couture, а також від Dolce&Gabanna і custom made, які розроблені спеціально для кліпу.

Кароль постала у срібній сукні з торочками, яку поєднала з чорною балаклавою, топом та окулярами.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна чуттєво позувала в об'ємній сукні кольору фуксії з довгим шлейфом.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Артистка підкреслила фігуру обтислим чорним костюмом з голограмним принтом.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

І продемонструвала аутфіт у світло-золотистій накидці.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Нагадаємо, Кароль знялася у стильній фотосесії для українського журналу Vogue, яка відбулася на вулицях Токіо. Перед об'єктивом фотокамери вона продемонструвала кілька розкішних образів.

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