У срібній сукні із зірками на подолі: Гвен Стефані отримала зірку на Алеї слави

54-річна співачка приєдналася до знаменитостей чиї імена увічнені на Алеї слави у Голлівуді.

Табличку з ім'ям Гвен Стефані встановили 19 жовтня, а підтримати її прийшли близькі друзі та родичі.

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

На церемонію відкриття зірки Гвен прийшла в дуже гламурній мінісукні від бренду Christian Cowan, яка була виконана в сріблястому кольорі, розшита лелітками, а поділ і рукави її прикрашали великі дзеркальні зірки.

Образ співачка доповнила сітчастими чорними колготками та чоботами Le Silla Andy сріблястого кольору з ефектом металік. Також вона прикрасила сукню сріблястим поясом, який підкреслював її талію.

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Традиційно Гвен нафарбувала губи червоною помадою, зробила чорні стрілки і зібрала волосся у високий хвіст. Манікюр у неї був довгим і гламурним, а руки вона прикрасила безліччю каблучок.

Манікюр Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Серед тих, хто прийшов підтримати Гвен, був її чоловік кантрі-співак Блейк Шелтон.

Гвен Стефані з чоловіком / Фото: Associated Press

Також на червоній доріжці з нею позували троє її синів - Кінгстон, Зума та Аполло, яких вона народила від шлюбу з музикантом Гевіном Россдейлом.

Гвен Стефані із синами / Фото: Associated Press

Також серед гостей з'явилися батьки зірки.

Батьки Гвен Стефані / Фото: Associated Press

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