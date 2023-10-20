У срібній сукні із зірками на подолі: Гвен Стефані отримала зірку на Алеї слави

54-річна співачка приєдналася до знаменитостей чиї імена увічнені на Алеї слави у Голлівуді.
Табличку з ім'ям Гвен Стефані встановили 19 жовтня, а підтримати її прийшли близькі друзі та родичі.
На церемонію відкриття зірки Гвен прийшла в дуже гламурній мінісукні від бренду Christian Cowan, яка була виконана в сріблястому кольорі, розшита лелітками, а поділ і рукави її прикрашали великі дзеркальні зірки.
Образ співачка доповнила сітчастими чорними колготками та чоботами Le Silla Andy сріблястого кольору з ефектом металік. Також вона прикрасила сукню сріблястим поясом, який підкреслював її талію.
Традиційно Гвен нафарбувала губи червоною помадою, зробила чорні стрілки і зібрала волосся у високий хвіст. Манікюр у неї був довгим і гламурним, а руки вона прикрасила безліччю каблучок.
Серед тих, хто прийшов підтримати Гвен, був її чоловік кантрі-співак Блейк Шелтон.
Також на червоній доріжці з нею позували троє її синів - Кінгстон, Зума та Аполло, яких вона народила від шлюбу з музикантом Гевіном Россдейлом.
Також серед гостей з'явилися батьки зірки.
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