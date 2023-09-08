У срібній сукні на бретельках: дочка Сінді Кроуфорд зачарувала своєю схожістю зі знаменитою матір'ю

Захід, який відвідала модель, проводиться, щоб підтримати дизайнерів-початківців.
22-річна американська модель Кая Гербер – дочка супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд – з'явилася на публіці у Нью-Йорку. Дівчина відвідала зірковий захід – другу щорічну церемонію вручення нагород Soho House Awards.
Дівчина зачарувала своїм лаконічним та досить гламурним вбранням, оскільки на ній була срібна широка сукня довжини міді та з глибоким квадратним декольте.
Вбрання модель доповнила чорними туфлями з гострим мисом, кількома кулонами на шиї різної довжини.
Також Гербер зробила об'ємну зачіску та красивий трендовий макіяж із блиском на губах та бронзером на вилицях. Завдяки цьому макіяжу та зачісці вона була шалено схожа на свою знамениту матір.
Також нагадаємо, що раніше ми розповідали історію червоного вбрання Versace з глибоким декольте та розрізом, в якому Сінді Кроуфорд сяяла на червоній доріжці "Оскара" в 1991 році.
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