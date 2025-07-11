У срібній сукні: стильна Джулія Гарнер на прем'єрі фільму "Фантастична четвірка"

Джулія Гарнер / © Associated Press

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31-річна акторка Джулія Гарнер, найвідоміша за роллю в серіалі «Озарк», стала гостею заходу присвяченого фільму «Фантастична четвірка: Перші кроки». Вона з’явиться у цій історії та виконає роль Срібного Серфера.

Акторка та її стилісти вирішили підкреслити на її персонажа, тому на презентації в Лондоні вона сяяла перед фотографами у срібній сукні. Її вбрання було від бренду Thom Browne з колекції весна-літо 2017, проте, можливо, сукня створена для акторки на індивідуальне замовлення, оскільки в оригінальній версії в неї була вшита сорочка, а ось сукня Джулії має прозору сітчасту тканину з-під якої було видно шовковий бюстгаль. Решта сукні була розшита досить великими лелітками.

Джулія Гарнер / © Associated Press

Образ акторка доповнювала укладання з легкими кучерями, які укладені у проділ назад.

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Джулія Гарнер / © Associated Press

Також цей захід відвідала вагітна акторка Ванесса Кірбі. Вона прийшла в оригінальній блакитній сукні від Loewe, яка трохи приховувала об’ємним дизайном живіт, що вже помітно округлився.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Getty Images Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press