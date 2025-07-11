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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

У срібній сукні: стильна Джулія Гарнер на прем'єрі фільму "Фантастична четвірка"

Образ акторки став відсиланням до її ролі у фільмі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джулія Гарнер

Джулія Гарнер / © Associated Press

31-річна акторка Джулія Гарнер, найвідоміша за роллю в серіалі «Озарк», стала гостею заходу присвяченого фільму «Фантастична четвірка: Перші кроки». Вона з’явиться у цій історії та виконає роль Срібного Серфера.

Акторка та її стилісти вирішили підкреслити на її персонажа, тому на презентації в Лондоні вона сяяла перед фотографами у срібній сукні. Її вбрання було від бренду Thom Browne з колекції весна-літо 2017, проте, можливо, сукня створена для акторки на індивідуальне замовлення, оскільки в оригінальній версії в неї була вшита сорочка, а ось сукня Джулії має прозору сітчасту тканину з-під якої було видно шовковий бюстгаль. Решта сукні була розшита досить великими лелітками.

Джулія Гарнер / © Associated Press

Джулія Гарнер / © Associated Press

Образ акторка доповнювала укладання з легкими кучерями, які укладені у проділ назад.

Джулія Гарнер / © Associated Press

Джулія Гарнер / © Associated Press

Також цей захід відвідала вагітна акторка Ванесса Кірбі. Вона прийшла в оригінальній блакитній сукні від Loewe, яка трохи приховувала об’ємним дизайном живіт, що вже помітно округлився.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
101
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