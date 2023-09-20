У срібній сукні та без білизни: Крістіна Річчі з "Родини Адамсів" відвідала показ Fendi в Італії

Вона вибрала сукню до підлоги та аксесуари, які поєдналися з нею за кольором.
Крістіна Річчі, яка зіграла в гучному серіалі "Венздей" і фільмах 90-х "Родини Адамсів" і "Каспер", прилетіла до Італії на Тиждень моди, який стартував в Мілані.
Одним із перших показів, які вона відвідала, було шоу бренду Fendi, який презентував весняну колекцію 2024 року пре-а-порте.
На 43-річній зірці була сіра довга сукня без рукавів зі срібним принтом спереду. Вбрання вона доповнила жовтими рукавичками, невеликою сумкою з монограмою бренду, туфлями та золотими сережками. Проте білизну під неї вирішила не одягати, слідуючи тренду Free the nipple. Волосся Крістіна зібрала, а на обличчі зробила яскравий макіяж очей.
Також цей показ відвідала незрівнянна акторка Демі Мур, але у вбранні яскравішого відтінку.
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