У срібній сукні та рукавичках: Кайлі Дженнер з'явилася у вбранні, дизайн якого нагадував луску

У Парижі відбулася презентація кутюрної колекції Модного дому Maison Margiela, креативним директором якого є легендарний дизайнер Джон Гальяно. Гостею цього показу, який завершував Тиждень моди, була телезірка та засновниця косметичної імперії Кайлі Дженнер.

Молодша сестра Кім Кардашян прийшла на показ у ефектній срібній сукні, повністю розшиті лелітками, які створювали враження луски. Доповнювали вечірній образ дівчини високі прозорі рукавички з ніжного фатину.

Також стилісти зробили Кайлі трендове укладання з "мокрим" волоссям, а ось її обличчя прикрашав лаконічний макіяж. Завершували образ білі туфлі на високих підборах.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Завітала на захід вона зі своєю сестрою Кім Кардашян та мамою Кріс. Кім одягла ефектнішу ніж у Кайлі сукню, оскільки на ній було довге вбрання на бретельках і з круглими дірками.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Що цікаво, попри велику кількість знаменитих гостей, головною зіркою показу стала все ж акторка Гвендолін Крісті, яка брала участь у показі та завершила шоу образом із корсетом.

Читайте також:

Образи зірки реалітішоу Кайлі Дженнер (31 фото)