У срібній сукні та з клатчем-коробкою: 59-річна зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс вийшла у світ

Брук Шилдс, якій незабаром виповниться 60 років, є справжньою легендою у світі кіно, адже кар'єру вона почала ще в дитинстві — працювала дитиною-моделлю, а також знімалася в різних фільмах, серед яких була екранізація "Блакитної лагуни". Завдяки цьому фільму вона стала відомою та впізнаваною.

Зараз акторку не часто можна побачити на червоних доріжках чи церемоніях, проте вона потішила шанувальників, відвідавши вручення премії Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) у Лос-Анджелесі, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у галузі кінематографу.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Акторка обрала для цього заходу розкішну срібну сукню-бюстьє, повністю розшиту кристалами. Її образ доповнили срібні туфлі на підборах, а також клатч-коробка.

Образ зірки також доповнили гламурні браслети на зап'ястях, кольє з масивним кулоном на шиї, а також макіяж та її улюблена зачіска з об'ємними кучерями.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Подібні гламурні сукні акторка дуже любить. Торік, наприклад, 8 жовтня у Нью-Йорку відбулося вручення премії журналу Glamour "Жінка року". Брук тоді вибрала золоту сукню, повністю розшиту лелітками, яка розкішно сяяла.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

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