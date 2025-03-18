У срібній сукні та з косою: акторка Ейса Гонсалес сяяла на прем'єрі фільму

Її сукня була виконана в естетиці 30-х років.

35-річна мексиканська акторка Ейса Гонсалес зіграла в новому фільмі під назвою "Попіл", який знятий у жанрі жахів та наукової фантастики. Презентація проекту відбулася в Лос-Анджелесі.

Ейса з'явилася перед фотографами у довгій срібній сукні з рукавами та вишивкою срібною ниткою на подолі спідниці. Сукня була лаконічною, ніжною, гарно сяяла на світлі, а також мала цікавий асиметричний крій.

Ейса Гонсалес на прем'єрі в Лос-Анджелесі / Фото: Associated Press

Носила вбрання акторка у поєднанні з босоніжками на підборах та кількома прикрасами. Її волосся було зібране в гладку косичку, а на обличчі візажисти зробили їй макіяж з помадою насиченого відтінку.

Ейса Гонсалес на прем'єрі в Лос-Анджелесі / Фото: Associated Press

Раніше на презентацію фільму в межах кінофестивалю South by Southwest, акторка прийшла у чорно-білій сукні Gabriela Hearst з декольте та м'ятою спідницею.

Ейса Гонсалес на кінофестивалі South by Southwest / Фото: Associated Press

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