У срібній сукні та з косою: акторка Ейса Гонсалес сяяла на прем'єрі фільму

Її сукня була виконана в естетиці 30-х років.
35-річна мексиканська акторка Ейса Гонсалес зіграла в новому фільмі під назвою "Попіл", який знятий у жанрі жахів та наукової фантастики. Презентація проекту відбулася в Лос-Анджелесі.
Ейса з'явилася перед фотографами у довгій срібній сукні з рукавами та вишивкою срібною ниткою на подолі спідниці. Сукня була лаконічною, ніжною, гарно сяяла на світлі, а також мала цікавий асиметричний крій.
Носила вбрання акторка у поєднанні з босоніжками на підборах та кількома прикрасами. Її волосся було зібране в гладку косичку, а на обличчі візажисти зробили їй макіяж з помадою насиченого відтінку.
Раніше на презентацію фільму в межах кінофестивалю South by Southwest, акторка прийшла у чорно-білій сукні Gabriela Hearst з декольте та м'ятою спідницею.
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