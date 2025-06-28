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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
752
Час на прочитання
1 хв

У срібній сукні з бретельками: Кайлі Дженнер у ефектному вбранні відвідала весілля Безоса

27-річна зірка з'явилася у розкішному вбранні на весіллі мільярдера.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Зірка реалітішоу та підприємниця Кайлі Дженнер потрапила під приціл папараці у Венеції, коли покидала готель і прямувала на розкішну весільну церемонію Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Це була грандіозна та дорога подія, яка в одному місці зібрала відомих та багатих особистостей. Кайлі на церемонію одягла приголомшливу срібну сукню від бренду Dilara Findikoglu, у якої було ефектне декольте, тонкі бретельки і шнурівка спереду.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Волосся вона уклала в ніжний пучок, одягла діамантові прикраси та сонцезахисні окуляри.

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Бойфренд Тімоті Шаламе на свято з Кайлі не прибув, проте там були помічені сестри дівчини: Кендал, Кім та Глое, а також їхня мама Кріс.

Глое Кардашян у сукні Tamara Ralph Fall 2024 / © Getty Images

Глое Кардашян у сукні Tamara Ralph Fall 2024 / © Getty Images

Кім Кардашян у сукні Versace Fall 1996 / © Associated Press

Кім Кардашян у сукні Versace Fall 1996 / © Associated Press

Однак головною зіркою заходу була, звичайно ж, Лорен Санчас, яка з’явилася на церемонії у сукні, натхненній старим чорно-білим кіно та образом акторки Софі Лорен.

Лорен Санчес і Джеф Безос

Лорен Санчес і Джеф Безос

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Дата публікації
Кількість переглядів
752
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