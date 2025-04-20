У срібній сукні від Elie Saab: Єва Лонгорія з 6-річним сином з'явилася на червоній доріжці у Женеві

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Єва Лонгорія відвідала захід Global Gift Gala у Женеві. Вона була головою журі. На червоній доріжці акторка з'явилася разом зі своїм сином – 6-річним Сантьяго Енріке.

Єва мала розкішний вигляд у срібній сукні з металевими кільцями і камінням від бренду Elie Saab. Вбрання було без бретельок і мало шлейф.

Єва Лонгорія з сином / © Getty Images

Аутфіт Лонгорія доповнила діамантовими прикрасами від швейцарського бренду Mayiana. У неї було укладання з м'якими локонами, макіяж із накладними пишними віями і помадою шоколадного відтінку, а також молочний манікюр.

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Хлопчик був одягнений у картатий піджак, блакитну сорочку, чорні шорти, гольфи і коричневе взуття.

Нагадаємо, Єва Лонгорія у леопардовому бікіні засмагала біля басейну.

Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images