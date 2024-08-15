У срібній сукні від українки: Ешлі Парк на прем'єрі четвертого сезону "Емілі в Парижі"

Дівчина сяяла перед камерами у вже культовому вбранні. Сукню цього фасону неодноразово носили й інші голлівудські зірки.

Серіал "Емілі в Парижі" підкорив серця багатьох глядачів своєю наївністю, гарними акторами та вбраннями, тому шоу подовжили на четвертий сезон. Цього разу у Netflix вирішили поділити серіал на дві частини, і першу глядачі побачать на стримінгу 15 серпня, а другу – 12 вересня.

Ешлі Парк / Фото: Associated Press

А презентація серіалу відбулася в Лос-Анджелесі 14 серпня і одна з головних акторок шоу — 33-річна Ешлі Парк — з'явилася на ній у сукні від українки. Це було вбрання від бренду Lever Couture, який заснувала Леся Верлінг'єрі.

Сукня Ешлі була на одне плече і повністю виконана із сітчастої тканини, зшитої смугами. У неї також був високий розріз на спідниці і бретелька, що стирчала вгору. Сукню також прикрашав довгий шлейф.

Ешлі Парк / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила кількома прикрасами з діамантами, макіяжем та зачіскою-хвостом.

Ешлі Парк / Фото: Associated Press

На заході вона позувала з колегами — Лілі Коллінз, яка виконує роль Емілі, а також Полом Форманом, який у серіалі виконує роль Ніколаса де Леона — бізнесмена та коханого героїні Ешлі, з яким вона навчалася у школі-інтернаті у Швейцарії.

Ешлі Парк та Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Ешлі Парк з Полом Форманом / Фото: Associated Press

Точно в такій самій сукні, як у Ешлі, 2022 року на прем'єрі "Аватара" сяяла відома модель Гайді Клум.

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