У срібній сукні з лелітками: 60-річна Демі Мур у розкішному образі сяяла на модній премії

Демі Мур відвідала премію CFDA Fashion Awards, яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Для своєї появи акторка обрала гламурний лук. На ній була срібна сукня з маленькими та великими лелітками і з оголеними плечима з колекціїї Ready To Wear весна-літо 2024 року бренду Carolina Herrera. Вбрання чудово облягало струнку фігуру зірки.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Вбрання Мур скомбінувала з чорними босоніжками від Stuart Weitzman і чорним клатчем.

Демі розпустила волосся і зробила легкий макіяж. Із прикрас на ній були лише діамантові каблучки і червона нитка на зап'ясті. Французький манікюр і червоний педикюр завершили розкішний аутфіт акторки.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Мур також сфотографувалася із американським модельєром Весом Гордоном.

Вес Гордон і Демі Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, премію відвідала і Кім Кардашян. Вона одягла на захід готичну чорну шкіряну сукню від бренду Chrome Hearts із аплікаціями у вигляді хрестів.

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