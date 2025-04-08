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- Шоу-бізнес
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У срібній сукні з лелітками: "Міс Всесвіт Чилі 2024" у розкішному образі з’явилася у Мілані
25-річна Емілія Дідес підкреслила струнку фігуру гламурним вбранням.
Чилійська співачка, модель і «Міс Всесвіт Чилі 2024» — Емілія Дідес — потрапила до об’єктивів папараці під час Міланського тижня дизайну 2025.
Красуня продемонструвала розкішний образ у закритій сукні з високою горловиною і довгими рукавами, повністю розшитій срібними лелітками. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
Дідес зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і темно-бежевою помадою, а також френч. У вухах у неї були елегантні сережки з камінням.