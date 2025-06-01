У срібній сукні з лелітками: Тіна Кароль приміряла вбрання від українського бренду

Тіна Кароль

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Тіна Кароль приміряла гламурну сукню від українського бренду J’amemme і влаштувала у ній гарну фотосесію. Її знімки опублікував бренд на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль

На Тіні була обтисла сукня максі, розшита срібними лелітками, з американською проймою і розрізом на спідниці ззаду. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру зірки.

Тіна Кароль

Аутфіт Кароль доповнила білими босоніжками з ремінцями і на шпильках. У неї була її улюблена зачіска «Мальтінка» («Мальвінка»), макіяж у ніжних відтінках і молочний манікюр.

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Тіна Кароль

«Яскравіша за зірки: усі погляди прикуті до @tina_karol у сукні з блискітками Cupidon», — підписав бренд допис.

Нагадаємо, Тіна Кароль, яка схудла на 4 кілограми, у стильних луках від українських брендів похизувалася стрункою фігурою у своєму новому кліпі.