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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
215
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1 хв

У срібній сукні з лелітками: Тіна Кароль приміряла вбрання від українського бренду

Артистка ефектною блискучою сукнею підкреслила струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль

Тіна Кароль приміряла гламурну сукню від українського бренду J’amemme і влаштувала у ній гарну фотосесію. Її знімки опублікував бренд на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

На Тіні була обтисла сукня максі, розшита срібними лелітками, з американською проймою і розрізом на спідниці ззаду. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру зірки.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Аутфіт Кароль доповнила білими босоніжками з ремінцями і на шпильках. У неї була її улюблена зачіска «Мальтінка» («Мальвінка»), макіяж у ніжних відтінках і молочний манікюр.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

«Яскравіша за зірки: усі погляди прикуті до @tina_karol у сукні з блискітками Cupidon», — підписав бренд допис.

Нагадаємо, Тіна Кароль, яка схудла на 4 кілограми, у стильних луках від українських брендів похизувалася стрункою фігурою у своєму новому кліпі.

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