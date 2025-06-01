- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 215
- Час на прочитання
- 1 хв
У срібній сукні з лелітками: Тіна Кароль приміряла вбрання від українського бренду
Артистка ефектною блискучою сукнею підкреслила струнку фігуру.
Тіна Кароль приміряла гламурну сукню від українського бренду J’amemme і влаштувала у ній гарну фотосесію. Її знімки опублікував бренд на своїй сторінці в Instagram.
На Тіні була обтисла сукня максі, розшита срібними лелітками, з американською проймою і розрізом на спідниці ззаду. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру зірки.
Аутфіт Кароль доповнила білими босоніжками з ремінцями і на шпильках. У неї була її улюблена зачіска «Мальтінка» («Мальвінка»), макіяж у ніжних відтінках і молочний манікюр.
«Яскравіша за зірки: усі погляди прикуті до @tina_karol у сукні з блискітками Cupidon», — підписав бренд допис.
Нагадаємо, Тіна Кароль, яка схудла на 4 кілограми, у стильних луках від українських брендів похизувалася стрункою фігурою у своєму новому кліпі.