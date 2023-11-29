У срібній сукні з мереживом на декольте: телеведуча в ефектному аутфіті зібралася на вечірку

До об'єктивів папараці потрапила британська телеведуча і радіо-діджейка Мая Джама. Вона йшла на різдвяну вечірку Sabina Bilenko Couture у Лондоні.

Зірка обожнює пікантні луки, тож і цього разу обрала саме такий. На дівчині була обтисла срібна сукня, інкрустована стразами, з чорним мереживним ліфом і високим розрізом. Її плечі були оголені, а декольте мало спокусливий вигляд.

Мая Джама / Фото: Getty Images

Аутфіт Мая доповнила чорними туфлями зі стразами та елегантними золотими сережками з камінням. Вона зробила елегантну зачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками і французький манікюр.

Нагадаємо, минулого разу ми бачили Маю Джаму у латексному жакеті з декольте і латексних легінсах.

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