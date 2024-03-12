У срібній сукні з оголеним плечем: Сальма Гаєк з'явилася на афтепаті у гламурному образі

57-річна акторка в асиметричному вбранні від Gucci прийшла на вечірку.

Сальма Гаєк з'явилася на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз разом зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / Фото: Associated Press

Акторка сяяла у срібній обтислій сукні з лелітками від Модного дому Gucci. Вбрання мало один рукав і шлейф.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сальмі зробили зачіску, уклавши її назад, макіяж із довгими віями, чорними стрілками і блискучими тінями, а також молочний манікюр. У вухах у неї були сережки-люстри з камінням, а на руках – масивні дорогоцінні каблучки.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Піно був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Сальма Гаєк на вечірці Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal на честь фільму "Оппенгеймер" позувала у чорній атласній сукні міді з відвертим декольте, з якого визирав мереживний бюстгальтер.

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