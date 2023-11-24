У срібній сукні з оголеною спиною: Катерина Бужинська у розкішному образі презентувала нову пісню

Катерина Бужинська презентувала свою нову пісню "Поцілуй мене так" і кліп на неї. Ця композиція – це гімн закоханої жінки.

"Любов – це найвище надбання і сенс життя для кожної жінки. Кожна з нас хоче бути коханою, бажаною, щасливою. Слухаючи цю пісню, ми притягуємо позитивну енергію і візуалізуємо своє жіноче щастя. Під час поцілунку з коханою людиною нас переповнюють емоції.

Катерина Бужинська/Пресслужба

"Поцілуй мене так" – це своєрідне нагадування жінці саме про той особливий поцілунок, від якого голова йде обертом. Нагадування про те, яка вона щаслива, коли кохає і кохана", – поділилася Бужинська.

Авторкою пісні є поетеса Бажана (Ольга Животкова), а режисером і оператором відео – Олександр Шуліка. Над стилем працювала Юлія Резник, а над макіяжем – Христина Ефіменко.

У кліпі артистка продемонструвала кілька ефектних образів, які відображають внутрішній стан закоханої жінки.

Катерина Бужинська/Пресслужба

Катерина продемонструвала розкішний аутфіт у срібній сукні з нюдовими вставками, шлейфом і оголеною спиною.

Катерина Бужинська/Пресслужба

Зірка зачарувала луком у чорній сукні фасону "рибка" з ліфом, прикрашеним перлами, та фатиновим подолом.

Катерина Бужинська/Пресслужба

Тендітними ключицями вона похизувалася в елегантній червоній сукні.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

А в червоній сукні з глибоким декольте, баскою з квітковою вишивкою і низом із рюшами Катерина продемонструвала струнку фігуру.

Катерина Бужинська/Пресслужба

Катерина Бужинська/Пресслужба

У кадрі співачка також постала у червоному штанному костюмі з паєтками.

Свої стрункі ноги Бужинська підкреслила чорною асиметричною мінісукнею з торочкою.

Катерина Бужинська/Пресслужба

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан випустили дуетну композицію "Затримайся хоч на мить".

Читайте також: