У срібній сукні з оголеною спиною: Катерина Бужинська у розкішному образі презентувала нову пісню

Народна артистка України випустила гімн закоханої жінки.
Катерина Бужинська презентувала свою нову пісню "Поцілуй мене так" і кліп на неї. Ця композиція – це гімн закоханої жінки.
"Любов – це найвище надбання і сенс життя для кожної жінки. Кожна з нас хоче бути коханою, бажаною, щасливою. Слухаючи цю пісню, ми притягуємо позитивну енергію і візуалізуємо своє жіноче щастя. Під час поцілунку з коханою людиною нас переповнюють емоції.
"Поцілуй мене так" – це своєрідне нагадування жінці саме про той особливий поцілунок, від якого голова йде обертом. Нагадування про те, яка вона щаслива, коли кохає і кохана", – поділилася Бужинська.
Авторкою пісні є поетеса Бажана (Ольга Животкова), а режисером і оператором відео – Олександр Шуліка. Над стилем працювала Юлія Резник, а над макіяжем – Христина Ефіменко.
У кліпі артистка продемонструвала кілька ефектних образів, які відображають внутрішній стан закоханої жінки.
Катерина продемонструвала розкішний аутфіт у срібній сукні з нюдовими вставками, шлейфом і оголеною спиною.
Зірка зачарувала луком у чорній сукні фасону "рибка" з ліфом, прикрашеним перлами, та фатиновим подолом.
Тендітними ключицями вона похизувалася в елегантній червоній сукні.
А в червоній сукні з глибоким декольте, баскою з квітковою вишивкою і низом із рюшами Катерина продемонструвала струнку фігуру.
У кадрі співачка також постала у червоному штанному костюмі з паєтками.
Свої стрункі ноги Бужинська підкреслила чорною асиметричною мінісукнею з торочкою.
Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан випустили дуетну композицію "Затримайся хоч на мить".
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