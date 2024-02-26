У срібній сукні з паєтками: "переможниця вампірів" Сара Мішель Геллар на світському заході

Сара Мішель Геллар відвідала 30-ту щорічну церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці акторка з'явилася у гламурному образі. На ній була срібна довга сукня, розшита паєтками і камінням, із прозорими вставками на рукавах і в зоні декольте.

Сара Мішель Геллар / Фото: Associated Press

Лук Сара доповнила клатчем в тон і босоніжками на платформі кольору металік. Вона зробила елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були діамантові сережки, а на руках – каблучки з камінням.

Нагадаємо, нещодавно Сара Мішель Геллар у золотій мінісукні, розшитій великими лелітками, сходила на концерт австралійської співачки Кайлі Міноуг.

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