У срібній сукні з пікантним вирізом: Джуліанна Мур на Венеційському кінофестивалі

61-річна акторка та очільниця журі Венеційського кінофестивалю продемонструвала новий ефектний образ.
Джуліанна Мур з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в ефектному аутфіті. Зірка одягла срібну довгу асиметричну сукню від Celine, яка мала пікантний виріз у зоні декольте.
Образ Мур доповнила прикрасами від Cartier, ніжним макіяжем і скромною зачіскою.
Минулого разу акторка сяяла перед фотографами у чорній оксамитовій сукні з глибоким V-подібним вирізом та у босоніжках на високій платформі та підборах.
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