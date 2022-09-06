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У срібній сукні з пікантним вирізом: Джуліанна Мур на Венеційському кінофестивалі

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У срібній сукні з пікантним вирізом: Джуліанна Мур на Венеційському кінофестивалі

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

61-річна акторка та очільниця журі Венеційського кінофестивалю продемонструвала новий ефектний образ.

Джуліанна Мур з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в ефектному аутфіті. Зірка одягла срібну довгу асиметричну сукню від Celine, яка мала пікантний виріз у зоні декольте.

Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Образ Мур доповнила прикрасами від Cartier, ніжним макіяжем і скромною зачіскою.

Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press
Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Минулого разу акторка сяяла перед фотографами у чорній оксамитовій сукні з глибоким V-подібним вирізом та у босоніжках на високій платформі та підборах.

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