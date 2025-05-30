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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

У срібній сукні з рукавами "кажан": Сара Джессіка Паркер позувала на даху

Зірка продемонструвала новий образ під час промотуру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Улюбленка мільйонів — акторка Сара Джессіка Паркер — відвідала черговий захід, присвячений виходу третього сезону серіалу «І просто так…».

Вона продемонструвала срібну сукню в стилі «кажан» через фасон рукавів. Вбрання було виконане зі срібної тканини, мало довгу спідницю зі шлейфом, а також розкішну вишивку на животі, декольте та рукавах.

Сара Джессіка Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Образ Паркер доповнила зачіскою із зачесаним назад волоссям, яскравим макіяжем та сережками від Jenna Blake. Також вона носила босоніжки від Gianvito Rossi.

Сара Джессіка Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Інстаграм Сари Джесіки Паркер

У Парижі Сара Джессіка Паркер продемонструвала і кілька інших образів, зокрема від Christian Dior та Vivienne Westwood.

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_6 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

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