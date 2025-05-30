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- Шоу-бізнес
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У срібній сукні з рукавами "кажан": Сара Джессіка Паркер позувала на даху
Зірка продемонструвала новий образ під час промотуру.
Улюбленка мільйонів — акторка Сара Джессіка Паркер — відвідала черговий захід, присвячений виходу третього сезону серіалу «І просто так…».
Вона продемонструвала срібну сукню в стилі «кажан» через фасон рукавів. Вбрання було виконане зі срібної тканини, мало довгу спідницю зі шлейфом, а також розкішну вишивку на животі, декольте та рукавах.
Образ Паркер доповнила зачіскою із зачесаним назад волоссям, яскравим макіяжем та сережками від Jenna Blake. Також вона носила босоніжки від Gianvito Rossi.
У Парижі Сара Джессіка Паркер продемонструвала і кілька інших образів, зокрема від Christian Dior та Vivienne Westwood.