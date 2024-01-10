У срібній сукні з рюшами-рукавами: зірка "Корони" Клер Фой на церемонії в Голлівуді

Її вбрання було одночасно гламурним та романтичним.

У Лос-Анджелесі відбулася 14-та щорічна церемонія вручення премії Губернатора Академії кінематографічних мистецтв і наук, яку ще називають "почесним "Оскаром". Цього року захід відбувся практично одразу після "Золотого глобуса", оскільки був перенесений через тривалий страйк акторів та сценаристів.

Серед гостей заходу була зірка серіалу Корона — британська акторка Клер Фой. 39-річна зірка вийшла до фотографів у розкішній срібній сукні від бренду Rodarte.

Вбрання було довгим, зі шлейфом, повністю розшите лелітками, які нагадували луску, а також його прикрашали романтичні спущені рукави-рюші з білого тюлю. Декольте у сукні було досить глибоким, а з її боків було ще й два невеликі банти, прикрашені стразами.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Це вбрання Клер доповнила також високою зачіскою, ніжним вечірнім макіяжем та декількома прикрасами з діамантами.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала Марго Роббі – зірка "Барбі". Акторка одягла чорну сукню з вирізами на талії від бренду Celine. А ось цьогорічні нагороди отримали: режисер Мел Брукс, аторка Анджела Бассетт і кіномонтажерка Керол Літтлтон.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

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