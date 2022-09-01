У срібній сукні з сердечками: Гайді Клум в ефектному образі прийшла на шоу

Гайді Клум взяла участь у "Дуже пізньому шоу з Джеймсом Корденом". У студії модель з'явилася в ефектному аутфіті.

На моделі була довга срібна сукня від Naeem Khan з паєтками, червоними сердечками і американською проймою. Воно чудово сиділо на стрункій фігурі зірки.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Вбрання Клум доповнила срібними босоніжками на шпильках, ідеально рівним укладанням та макіяжем із акцентом на очах.

Гайді так сподобався образ, що вона вирішила продемонструвати його на відео, яке опублікувала в Instagram.

І зробила у гримерній кумедне фото, де вона вляглася на дивані відпочити.

Нагадаємо, на знімання шоу талантів America's Got Talent Гайді з'явилася у білому штанному костюмі-трійці та туфлях в тон на підборах.

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