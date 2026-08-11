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- Шоу-бізнес
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У срібній сукні з торочкою і відвертим декольте: зірка реаліті похизувалася пишним бюстом
Трініті Татум привернула увагу сміливим гламурним вбранням.
Американська модель, телеведуча і зірка реаліті Трініті Татум відвідала зустріч учасників восьмого сезону реалітішоу «Острів кохання США», яка відбулася в Universal Studios Hollywood у Лос-Анджелесі.
Для події вона обрала ефектну срібну сукню з глибоким V-подібним декольте, яке підкреслило її пишні груди. Вбрання було розшите камінням та срібними нитками і мало довгу торочку з камінням.
Образ Трініті доповнили босоніжками кольору металік на високих шпильках і металізованим прямокутним клатчем. На руках у неї були срібні браслети та каблучки з діамантами.
Довге чорне волосся Татум уклала м’якими хвилями з проділом посередині. У макіяжі вона зробила акцент на очах за допомогою блискучих тіней і чорного олівця, а на губи нанесла коричневий блиск. Завершили лук французький манікюр і білий педикюр.