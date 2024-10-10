У срібній сукні з трояндами: Сара Джессіка Паркер відвідала осінній галаконцерт Нью-Йоркського балету

Акторка завжди головна гостя цього щорічного заходу.

Зірка серіалу "Секс і міста" — 59-річна Сара Джессіка Паркер — відвідала осінній галаконцерт Нью-Йоркського балету, для якого сама вбралася, як балерина. Акторка сяяла на червоній доріжці у чарівній сіро-срібній сукні від бренду Oscar de la Renta.

Сара Джессіка Паркер, Енді Коен та Емі Седаріс / Фото: Associated Press

Вбрання було довжини міді, мало пишну фатинову спідницю та опущену лінію плечей. Вбрання прикрашали великі троянди сріблястого кольору.

Образ Паркер доповнила сріблястими босоніжками від свого бренду, зачіскою-хвістом, макіяжем із сірими блискітками на очах, а також прикрасами - сережками тонким ланцюжком та браслетами на зап'ястях.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Цей захід акторка відвідує щороку. Наприклад, на торішньому галаконцерті Паркер теж з'явилася в образі балерини, вона була у сукні з відкритими плечима від Carolina Herrera, а також з великим чорним бантом у волоссі.

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