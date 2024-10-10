У срібній сукні з трояндами: Сара Джессіка Паркер відвідала осінній галаконцерт Нью-Йоркського балету

Акторка завжди головна гостя цього щорічного заходу.
Зірка серіалу "Секс і міста" — 59-річна Сара Джессіка Паркер — відвідала осінній галаконцерт Нью-Йоркського балету, для якого сама вбралася, як балерина. Акторка сяяла на червоній доріжці у чарівній сіро-срібній сукні від бренду Oscar de la Renta.
Вбрання було довжини міді, мало пишну фатинову спідницю та опущену лінію плечей. Вбрання прикрашали великі троянди сріблястого кольору.
Образ Паркер доповнила сріблястими босоніжками від свого бренду, зачіскою-хвістом, макіяжем із сірими блискітками на очах, а також прикрасами - сережками тонким ланцюжком та браслетами на зап'ястях.
Цей захід акторка відвідує щороку. Наприклад, на торішньому галаконцерті Паркер теж з'явилася в образі балерини, вона була у сукні з відкритими плечима від Carolina Herrera, а також з великим чорним бантом у волоссі.
Читайте також:
- Одягла сукню у вінтажному стилі: красива Сара Джессіка Паркер під прицілом папараці
- У відтінках бірюзи та клітці: Сара Джессіка Паркер у яскравому вбранні пройшлася вулицями Нью-Йорка
- Це дивовижно: Сара Джессіка Паркер одягла яскраво-рожеву сукню від Oscar de la Renta