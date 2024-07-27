У срібному боді і прозорій мереживній спідниці: Кеті Перрі сходила на шоу

39-річна співачка привернула до себе увагу пікантним луком.
Кеті Перрі потрапила під приціл папараці, коли вийшла з лондонської студії BBC, де взяла участь у One Show.
Для ефіру співачка обрала досить відвертий образ. Вона поєднала сріблясте боді з чорною мереживною прозорою спідницею максі, яка була схожою на звичайний шматок тканини.
Лук Кеті доповнила чорними масивними ботильйонами. Зірка мала розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, у макіяжі вона зробила акцент на рожевій помаді, вуха прикрасила довгими сережками, а руку – помаранчевим браслетом і каблучками з камінням.
Нагадаємо, Кеті Перрі у сукні відтінку топленого молока відвідала захід у Нью-Йорку.
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