У срібному луку та з подарунком у руках: Ешлі Робертс сфотографували папараці

Ексзірка гурту The Pussycat Dolls та радіоведуча, як завжди, продемонструвала стильний аутфіт на вулицях Лондона. Ешлі Робертс сфотографували після ранкового ефіру на радіо Heart FM, коли вона йшла до машини.

На знаменитій красуні був стильний і легкий костюм у трендовому кольорі металік, повністю розшитий лелітками. Вбрання складалося з широких штанів і подовженої сорочки під яку вона одягла чорну водолазку.

Свій образ Ешлі доповнила чорною сумкою, сонцезахисними окулярами, які є частиною будь-якого її аутфіту, а також туфлями та трендовими сережками-краплями від Bottega Veneta. Волосся вона зібрала в пучок, а в руці несла подарунок упакований у крафтовий папір і перев'язаний стрічкою.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Але також Ешлі любить дуркувати і часто публікує в Instagram кумедні сторіз або відео зі своєю участю. На одному з останніх таких роликів Робертс вирішила показати, як вона танцює в офісі з ялинкою.

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