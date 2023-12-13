Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У срібному луку та з подарунком у руках: Ешлі Робертс сфотографували папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
162
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У срібному луку та з подарунком у руках: Ешлі Робертс сфотографували папараці

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

42-річна зірка одягла лук в одному із найтрендовіших зимових відтінків цього року.

Ексзірка гурту The Pussycat Dolls та радіоведуча, як завжди, продемонструвала стильний аутфіт на вулицях Лондона. Ешлі Робертс сфотографували після ранкового ефіру на радіо Heart FM, коли вона йшла до машини.

На знаменитій красуні був стильний і легкий костюм у трендовому кольорі металік, повністю розшитий лелітками. Вбрання складалося з широких штанів і подовженої сорочки під яку вона одягла чорну водолазку.

Свій образ Ешлі доповнила чорною сумкою, сонцезахисними окулярами, які є частиною будь-якого її аутфіту, а також туфлями та трендовими сережками-краплями від Bottega Veneta. Волосся вона зібрала в пучок, а в руці несла подарунок упакований у крафтовий папір і перев'язаний стрічкою.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Але також Ешлі любить дуркувати і часто публікує в Instagram кумедні сторіз або відео зі своєю участю. На одному з останніх таких роликів Робертс вирішила показати, як вона танцює в офісі з ялинкою.

Читайте також:

Українська мода підкорює світову сцену: українські дизайнери представляються свої роботи у Берліні

Українська мода підкорює світову сцену: українські дизайнери представляються свої роботи у Берліні

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
162
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація