У срібному топі з ниток від Tom Ford: Тімоті Шаламе у гламурному луку прийшов на прем'єру фільму "Вонка"

27-річний актор з'явився на заході у вбранні від улюбленого бренду.

Тімоті Шаламе відвідав прем'єру сімейного фентезі "Вонка" у Парижі, у якому він зіграв головну роль.

На заході актор з'явився у гламурному луку від бренду Tom Ford. На ньому був срібний топ, який складався з тонких ниток, чорні штани зі стрілками і чорні шкіряні туфлі.

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Об'ємна кучерява зачіска завершила аутфіт Тімоті.

Про фільм:

Режисером стрічки "Вонка" є Пол Кінг. Він також є співавтором сценарію разом із Саймоном Фарнебі. В основу сюжету ліг популярний дитячий роман "Чарлі і шоколадна фабрика", написаний Роальдом Далем у 1964 році.

Це історія про те, як Віллі Вонка став відомим винахідником і шоколатьє у світі солодощів. На власному прикладі він доводить, що найкращі речі в житті починаються з мрії.

На українські екрани фільм вийде 14 грудня.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе на прем'єрі фільму у Лондоні з'явився у культовому оксамитовому костюмі від Tom Ford.

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