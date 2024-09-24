У срібному тренчі зі стразами: 86-річна Джейн Фонда ефектно продефілювала на Тижні моди у Парижі

Неймовірна Джейн Фонда взяла участь у шоу L'Oréal Walk Your Worth, яке відбулося у Palais Garnier у межах Паризького тижня моди.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

На подіумі зірка з'явилася у стильному срібному тренчі, повністю покритому стразами. Він також мав золоті ґудзики і пояс із золотою пряжкою.

Лук Фонди доповнили чорними щільними колготками і срібними кросівками.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

В акторки було об'ємне укладання з локонами, насичений макіяж із рожевою помадою і червоний манікюр.

Акторка ефектно і впевнено дефілювала, кокетливо підморгуючи гостям у залі.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джейн Фонда на червоній доріжці Каннського кінофестивалю викликала фурор своїм розкішним аутфітом. На ній був чорний комбінезон зі штанями-кльош, шлейфом і V-подібним декольте від бренду Elie Saab, який чудово підкреслив її струнку фігуру.

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