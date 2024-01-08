У срібному вбранні з прозорою спідницею: гламурна Кейт Бекінсейл на премії у Беверлі-Гіллз

Кейт Бекінсейл відвідала церемонію нагородження премії "Золотий глобус" у готелі Beverly Hilton у Каліфорнії.

Для такої події акторка обрала гламурний аутфіт. На ній було срібне вбрання, яке складалося з боді зі стразами, без рукавів, та прозорої спідниці зі шлейфом. Одне плече прикрашав волан із органзи.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Свій образ Бекінсейл доповнила босоніжками на екстремально високій платформі, інкрустованій стразами, і підборах.

Кейт зробила елегантну зачіску, прикрасивши її чорною стрічкою, і вечірній макіяж. У вухах у неї були великі сережки з камінням, а на руках – широкі браслети з камінням і каблучки. Темний манікюр завершив лук акторки.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, американська телезірка Зурі Голл з'явилася на премії в ефектній червоній сукні від Oscar de la Renta.

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