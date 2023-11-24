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У стилі 2000-х: Емілі Ратаковскі з'явилася на вулиці з незвичайним аксесуаром на голові

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У стилі 2000-х: Емілі Ратаковскі з'явилася на вулиці з незвичайним аксесуаром на голові

Емілі Ратажковські / Фото: Getty Images

Відома модель привернула увагу своїм черговим образом.

Американську модель Емілі Ратаковскі знову помітили папараці, коли вона вийшла на прогулянку зі своїм псом на окличку Коломбо в Нью-Йорку. Зірка одяглася просто, оскільки стилізувала широкі штани кольору хакі зі світлим светром оверсайз.

Також Ратаковск іодягла кросівки Adidas x Bad Bunny та шкіряний ремінь Khaite Bella, у руці дівчини був шопер, а на очах сонцезахисні окуляри.

Завершила образ Емілі трикотажна пов'язка червоного кольору на голові. Такий аксесуар був дуже популярний у нульових.

Емілі Ратажковські / © Getty Images
Емілі Ратажковські / Фото: Getty Images

Нещодавно з таким самим аксесуаром у стилі 2000-х на публіці з'явилася Міллі Боббі Браун – юна зірка серіалу "Дивні дива".

Міллі Боббі Браун / © Getty Images
Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
428
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