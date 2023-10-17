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У стилі 80-х і на підборах: супермодель Гайді Клум з'явилася на вулиці у мінісукні-жакеті з декольте

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У стилі 80-х і на підборах: супермодель Гайді Клум з'явилася на вулиці у мінісукні-жакеті з декольте

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Зірка підкреслила гарну фігуру ефектним вбранням.

50-річна німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум знову стала мішенню для фотографів на вулиці в Лос-Анджелесі, коли йшла на знімання чергового випуску талантшоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent). У цьому проєкті вона вже багато років є однією з суддей разом із комедійною акторкою Софією Вергарою.

Зірка завжди має ефектний і гламурний вигляд дорогою на роботу, але вчорашній її образ просто приголомшив. Гайді одягла яскраво-червону мінісукню-жакет у стилі 80-х. Вбрання було двобортним, з накладними кишенями та з глибоким декольте.

Сукня підкреслювала стрункі ноги зірки. Доповнила вона аутфіт великими сережками, сонцезахисними окулярами у червоній оправі, туфлями з ремінцями та великою сумкою із короткими ручками.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Цього тижня це вже другий лук Гайді у червоному кольорі, оскільки кількома днями раніше вона з'явилася на зніманнях у чоботях та шкіряному костюмі та з сумкою Birkin в руці.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
91
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