У стилі ляльки Барбі: Глое Кардашян рожевим вбранням підкреслила сексуальну фігуру

Глое Кардашян показала в Instagram ефектний образ у стилі ляльки Барбі.

Зірка реаліті одягла рожеве боді і обтислі штани, які ідеально підкреслили її сексуальну і струнку фігуру. Вбрання вона скомбінувала зі світло-рожевими ботфортами-гармошками на шпильках.

Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Кардашян своє біляве волосся уклала в локони і зробила макіяж із акцентом на очах. Шию вона прикрасила кулоном на ланцюжку і завершила лук білим довгим манікюром.

Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, раніше Глое Кардашян похизувалася спокусливми формами у бежевій асиметричній мінісукні з органзи.

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