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У стилі ляльки Барбі: Глое Кардашян рожевим вбранням підкреслила сексуальну фігуру

У стилі ляльки Барбі: Глое Кардашян рожевим вбранням підкреслила сексуальну фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
329
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У стилі ляльки Барбі: Глое Кардашян рожевим вбранням підкреслила сексуальну фігуру

Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

39-річна зірка реаліті у рожевому луку похизувалася спокусливими формами.

Глое Кардашян показала в Instagram ефектний образ у стилі ляльки Барбі.

Зірка реаліті одягла рожеве боді і обтислі штани, які ідеально підкреслили її сексуальну і струнку фігуру. Вбрання вона скомбінувала зі світло-рожевими ботфортами-гармошками на шпильках.

Глоя Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Кардашян своє біляве волосся уклала в локони і зробила макіяж із акцентом на очах. Шию вона прикрасила кулоном на ланцюжку і завершила лук білим довгим манікюром.

Глоя Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глоя Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, раніше Глое Кардашян похизувалася спокусливми формами у бежевій асиметричній мінісукні з органзи. 

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