Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У стилі "Матриці": Кім Кардашян у чорному плащі і лосинах потрапила в об'єктиви папараці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1069
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У стилі "Матриці": Кім Кардашян у чорному плащі і лосинах потрапила в об'єктиви папараці

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

42-річна зірка реаліті та інфлюенсерка задає нові тренди.

Папараці заскочили Кім Кардашян на вулицях Лос-Анджелеса. Зірка реаліті продемонструвала образ у стилі "Матриці".

На ній був чорний довгий шкіряний плащ із каптуром і поясом, чорний обтислий топ із пікантним декольте і чорні лосини. Взута Кім була у чорні гостроносі ботильйони на шпильках.

Кім Кардашян / © Getty Images
Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Волосся вона зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж у нюдових тонах із акцентом на пишних віях і вирішила обійтися без будь-яких аксесуарів.

У такому луку Кардашян нагадала нам Керрі-Енн Мосс у ролі Триніті у фільмах "Матриця".

Триніті з
Триніті з "Матриці"

Нагадаємо, Кім Кардашян презентувала нову колекцію білизни свого бренду SKIMS. У шоурумі вона з'явилася у рожевому кроптопі, легінсах і вкороченому жакеті. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1069
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація