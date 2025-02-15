У стилі Старого Голлівуду: Аня Тейлор-Джой вийшла у світ у гламурній сукні та пальті

Акторка відвідала концерт SNL50: The Homecoming, який відбувся у Radio City Music Hall у п'ятницю, 14 лютого, у Нью-Йорку.

На цьому заході Аня Тейлор-Джой з'явилася у довгій сукні відтінку айворі з галтером, квітковим малюнком та аплікацією з мереживом. Поділ у сукні був асиметричним.

Аня носила цю ніжну сукню у поєднанні з босоніжками від Jimmy Choo, а також довгим пальтом з хутряним оздобленням у стилі "афганських" ретро-пальто, які також дуже любить співачка Тейлор Свіфт.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Волосся акторка уклала у високу зачіску, а на обличчі зробила гарний макіяж у коричневих тонах.

Нагадаємо, що днем раніше Аня продемонструвала мінісукню від Dior з плісованою накидкою, яку також носила з цими ж босоніжками від Jimmy Choo та прикрасами від Tiffany & Co.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

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