У стилі Старого Голлівуду: Аня Тейлор-Джой вийшла у світ у гламурній сукні та пальті

Акторка відвідала концерт SNL50: The Homecoming, який відбувся у Radio City Music Hall у п'ятницю, 14 лютого, у Нью-Йорку.
На цьому заході Аня Тейлор-Джой з'явилася у довгій сукні відтінку айворі з галтером, квітковим малюнком та аплікацією з мереживом. Поділ у сукні був асиметричним.
Аня носила цю ніжну сукню у поєднанні з босоніжками від Jimmy Choo, а також довгим пальтом з хутряним оздобленням у стилі "афганських" ретро-пальто, які також дуже любить співачка Тейлор Свіфт.
Волосся акторка уклала у високу зачіску, а на обличчі зробила гарний макіяж у коричневих тонах.
Нагадаємо, що днем раніше Аня продемонструвала мінісукню від Dior з плісованою накидкою, яку також носила з цими ж босоніжками від Jimmy Choo та прикрасами від Tiffany & Co.
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