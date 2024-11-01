У стилі "Зоряних Воєн": Енн Гетевей чоловіком та молодшим із сином сходила на геловінську вечірку

Увечері 31 жовтня голлівудська зірка та її сім'я перевтілилися до невпізнання.
Акторка Енн Гетевей потрапила під приціл папараці зі своїм чоловіком – дизайнером ювелірних прикрас Адамом Шульманом. Пара йшла на вечірку на честь Геловіна, яка відбулася у Нью-Йорку.
Вони були одягнені у стилі всесвіту Зоряні віїни. На Енн була бежева сукня та обруч на голові, а ось її чоловік одягнувся джедаєм і ніс у руці іграшковий світловий меч.
Однак на вечірку вони сходили не самі, а з молодшим сином Джеком. Хлопчик був у м'якому костюмі евокі — це істота з фільму.
Паралельно з цим заходом відбулася ще й вечірка Гайді Клум, на якій вона з'явилася у вигляді героя з фільму Стівена Спілберга 1982 року "Іншопланетянин".
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