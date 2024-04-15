У стилістиці "тиха розкіш": Зендея з'явилася в образі тенісистки під час презентації фільму

Зендея та її персональний стиліст Лоу Роуч люблять підбирати для дівчини тематичні вбрання, щоб вони мали особливий вигляд на червоній доріжці та відповідали заходу, який вона відвідує. Саме тому під час промо-кампанії фільму "Суперники" образи Зендеї максимально нагадують спортивну форму тенісисток, оскільки в цій картині вона грає тренерку і дружину знаменитого тенісиста.

Тому фотосесія до фільму відбулася у Монако під час фінального матчу турніру Monte Carlo Tennis Masters. На цьому заході вона позувала в одязі від Brunello Cucinelli з колекції осінь-зима 2024, який поєднувала з прикрасами від Bulgari.

Лук складалася з вільного светра в стилі поло та довгої спідниці з розрізом спереду.

Зендея / Фото: Associated Press

Другий образ акторки — вбрання для фотоколу в Мілані, яке теж було присвячене фільму. Цього разу на Зендеї була вінтажна сукня від Ralph Lauren із колекції осінь-зима 1992, яку вона теж носила у поєднанні з прикрасами Bulgari.

Зендея / Фото: Associated Press

Раніше ми також розповідали, чому одним із образів Зендея нагадав героїню серіалу "Секс ы мысто" Керрі Бредшоу.

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