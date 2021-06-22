У стильних аутфітах: сестри Гілтон потрапили під приціл нью-йоркських фотографів

Періс та Нікі Гілтони були зазнімковані в Нью-Йорку.
Вчора 40-річна Періс Гілтон і її наречений Картер Реум були сфотографовані дорогою на кінофестиваль Tribeca в Нью-Йорку. Це ж захід відвідала і 37-річна сестра Періс — Нікі Гілтон-Ротшильд.
Після чого знаменитих сестер зазнімкували під час прогулянки разом в районі Нохо. Періс одягла на прогулянку білу мереживну сукню, в поєднанні з білими туфлями-човниками з шипами і містким білим клатчем. Також її лук доповнювали сонцезахисні окуляри в білій оправі. Волосся Періс було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.
Її сестра Нікі одягла чорну подовжену футболку з двома бантами, поверх якої був жакет і була в улюблених джинсах-скіні. Лук свій Нікі Гілтон доповнила чорними туфлями-човниками на підборах, сумкою Birkin і сонцезахисними окулярами чорного кольору. Довге біле волосся накрутила локонами і також зробила легкий макіяж.
Останнім часом сестер не часто побачиш разом. У кожної з них своя сім'я і своє особисте життя.
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