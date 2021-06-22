У стильних аутфітах: сестри Гілтон потрапили під приціл нью-йоркських фотографів

Періс та Нікі Гілтони були зазнімковані в Нью-Йорку.

Вчора 40-річна Періс Гілтон і її наречений Картер Реум були сфотографовані дорогою на кінофестиваль Tribeca в Нью-Йорку. Це ж захід відвідала і 37-річна сестра Періс — Нікі Гілтон-Ротшильд.

Періс Гілтон і Картер Реум / Getty Images

Також читайте Повторила образ: Нікі Гілтон зазнімкували у старій сукні і з сумкою Valentino

Після чого знаменитих сестер зазнімкували під час прогулянки разом в районі Нохо. Періс одягла на прогулянку білу мереживну сукню, в поєднанні з білими туфлями-човниками з шипами і містким білим клатчем. Також її лук доповнювали сонцезахисні окуляри в білій оправі. Волосся Періс було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Її сестра Нікі одягла чорну подовжену футболку з двома бантами, поверх якої був жакет і була в улюблених джинсах-скіні. Лук свій Нікі Гілтон доповнила чорними туфлями-човниками на підборах, сумкою Birkin і сонцезахисними окулярами чорного кольору. Довге біле волосся накрутила локонами і також зробила легкий макіяж.

Періс та Нікі Гілтони / Getty Images

Останнім часом сестер не часто побачиш разом. У кожної з них своя сім'я і своє особисте життя.

Читайте також: В прозорій сукні і з подружкою за руку: Періс Гілтон прийшла на вечірку

Стиль Періс Гілтон (26 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання