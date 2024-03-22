У стильних чорних штанях та стьобаній куртці: Кеті Голмс помітили папараці дорогою до ресторану

Вона мала стильний вигляд і була у гарному настрої.

Акторка Кеті Голмс потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли прямувала на вечерю до ресторану, розташованого в елітному районі Сохо. Для появи зірка обрала простий, але елегантний образ.

На Кеті були вільні чорні штани, які вона носила у поєднанні з чорною майкою та оливковою подовженою стьобаною курткою від бренду Everlane x Marques. Також Голмс одягла стильні чорні слінгбеки від Jimmy Choo на невисоких підборах.

Волосся вона розпустила, одягла пару золотих сережок, а також зробила простий та лаконічний макіяж.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Зазвичай Кеті бачать на прогулянках, коли вона йде до магазину чи фітнесу, тому жінка стала однією з найбільш фотографованих знаменитостей Нью-Йорка. Містом вона пересувається сама, без охорони. А ось що стосується її образів, то Голмс віддає перевагу простим вбранням, часто носить джинси, коричневе пальта чи кросівки. Улюблена пара у неї — Samba від Adidas, які стали наймоднішими кросівками 2023 року.

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