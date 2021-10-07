У стильних джинсах і з сумкою Birkin через плече: стрітстайл образ 63-річної Енді Макдавелл

У стильних джинсах і з сумкою Birkin через плече: стрітстайл образ 63-річної Енді Макдавелл

Образ акторки дійсно стильний і його можна з легкістю повторити.

Зірка "Дня бабака" 63-річна Енді Макдавелл потрапила під приціл папараці в Лондоні. Акторку помітили біля готелю Corinthia і її осінній аутфіт для прогулянки був настільки хороший, що вартий уваги.

Енді поєднала в своєму луці сині широкі джинси, коричневу куртку і чорні козаки. На шиї у акторки була синя хустка з візерунком, а через плече висіла велика легендарна сумка Birkin від бренду Hermès.

Енді Макдавелл / Getty Images

Своє кучеряве волосся Макдавелл зібрала ззаду і його трохи розтріпав вітер. До речі, акторка одна з тих знаменитостей, хто не фарбує волосся і не соромиться своєї сивини. Навіть на червоній доріжці під час Каннського кінофестивалю вона з'явилася з натуральним сивим відтінком волосся.

Енді Макдавелл / Associated Press

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