У стильних джинсах і з яскравим намистом: Джіджі Хадід потрапила під приціл папараці

Супермодель вийшла на вечірню прогулянку в Нью-Йорку у простому, але стильному луку, поєднавши модні широкі джинси з дірками на колінах та блакитну майку-топ на тонких бретельках від бренду Frankies Bikinis. Ця модель майки була розроблена для колаборації Джіджі з цим брендом.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Доповнила свій лук дівчина улюбленою сумкою від бренду Loro Piana у молочному відтінку, високим хвостом, який зібрала за допомогою гумки скранч, та дуже яскравого намиста з різнокольоровими мушлями від французького бренду The Shell Dealer, вартість такої прикраси 110 євро. А ось маленька квадратна сумка моделі обійшлася у 1975 доларів.

Читайте також: