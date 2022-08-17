У стильних джинсах і з яскравим намистом: Джіджі Хадід потрапила під приціл папараці

Повсякденний образ вона розбавила яскравими аксесуарами.
Супермодель вийшла на вечірню прогулянку в Нью-Йорку у простому, але стильному луку, поєднавши модні широкі джинси з дірками на колінах та блакитну майку-топ на тонких бретельках від бренду Frankies Bikinis. Ця модель майки була розроблена для колаборації Джіджі з цим брендом.
Доповнила свій лук дівчина улюбленою сумкою від бренду Loro Piana у молочному відтінку, високим хвостом, який зібрала за допомогою гумки скранч, та дуже яскравого намиста з різнокольоровими мушлями від французького бренду The Shell Dealer, вартість такої прикраси 110 євро. А ось маленька квадратна сумка моделі обійшлася у 1975 доларів.
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