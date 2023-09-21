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У стильних джинсах та леопардовому принті: супермодель Гайді Клум під прицілом фотографів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У стильних джинсах та леопардовому принті: супермодель Гайді Клум під прицілом фотографів

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Вона обрала образ із улюбленим хижим принтом.

Німецька супермодель та телеведуча Хайді Клум потрапила під приціл папараці дорогою на знімання шоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent) в якому вже багато років є однією із суддей. Знімання проєкту відбувається у Каліфорнії.

На Гайді був стильний осінній образ, у якому вона поєднала трендові джинси та свій улюблений леопардовий принт. Джинси в неї були чорними і з необробленим краєм, нагору вона одягла водолазку з довгими рукавами, а також взула ботильйони на підборах.

Завершили цей осінній образ стильні сонцезахисні окуляри, велика сумка, кілька прикрас, укладання та розкішний червоний манікюр.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також нещодавно Хайді показала кілька образів у ефектних мінісукнях на презентації прямих ефірів 18-го сезону цього талантшоу.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press
Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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