У стильних джинсах та леопардовому принті: супермодель Гайді Клум під прицілом фотографів

Німецька супермодель та телеведуча Хайді Клум потрапила під приціл папараці дорогою на знімання шоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent) в якому вже багато років є однією із суддей. Знімання проєкту відбувається у Каліфорнії.

На Гайді був стильний осінній образ, у якому вона поєднала трендові джинси та свій улюблений леопардовий принт. Джинси в неї були чорними і з необробленим краєм, нагору вона одягла водолазку з довгими рукавами, а також взула ботильйони на підборах.

Завершили цей осінній образ стильні сонцезахисні окуляри, велика сумка, кілька прикрас, укладання та розкішний червоний манікюр.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також нещодавно Хайді показала кілька образів у ефектних мінісукнях на презентації прямих ефірів 18-го сезону цього талантшоу.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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