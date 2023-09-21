У стильних джинсах та леопардовому принті: супермодель Гайді Клум під прицілом фотографів

Вона обрала образ із улюбленим хижим принтом.
Німецька супермодель та телеведуча Хайді Клум потрапила під приціл папараці дорогою на знімання шоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent) в якому вже багато років є однією із суддей. Знімання проєкту відбувається у Каліфорнії.
На Гайді був стильний осінній образ, у якому вона поєднала трендові джинси та свій улюблений леопардовий принт. Джинси в неї були чорними і з необробленим краєм, нагору вона одягла водолазку з довгими рукавами, а також взула ботильйони на підборах.
Завершили цей осінній образ стильні сонцезахисні окуляри, велика сумка, кілька прикрас, укладання та розкішний червоний манікюр.
Також нещодавно Хайді показала кілька образів у ефектних мінісукнях на презентації прямих ефірів 18-го сезону цього талантшоу.
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